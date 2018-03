Autore:

Giulio Scrinzi

PRIMO ROUND Dopo più di quattro mesi dall'ultima gara del 2017, il Motomondiale è finalmente pronto ad accendere i motori sulla stagione 2018. Lo farà questo fine settimana con il tradizionale round d'esordio sul circuito di Losail, in Qatar, dove vedremo ripartire il duello dell'anno scorso tra la Honda di Marc Marquez e la Ducati di Andrea Dovizioso. Da quanto emerso dai test pre-season, alla Yamaha invece toccherà un'altra volta rincorrere il gruppo di testa, nel quale però potremo vedere diversi outsider di lusso. Tra questi la Suzuki con Iannone e Rins, così come Johann Zarco e il nostro Danilo Petrucci. E, perchè no, anche il debuttante Franco Morbidelli con la Honda del team Marc VDS: una cosa è certa, la tappa in Qatar sarà uno spettacolo da non perdere per tutti gli appassionati!

COSì IN TV Qua di seguito tutta la programmazione ufficiale del primo round della MotoGP 2018, che prenderà vita sul circuito di Losail (Qatar) e sarà trasmesso in diretta da Sky e in differita da TV8.

Venerdì 16 marzo 2018 (Sky)

10:50 - Moto3 FP1

11:45 - Moto2 FP1

12:45 - MotoGP FP1

15:10 - Moto3 FP2

16:05 - Moto2 FP2

17:05 - MotoGP FP2

Sabato 17 marzo 2018 (Sky)

10:40 - Moto3 FP3

11:35 - Moto2 FP3

12:35 - MotoGP FP3

14:45 - Moto3 Qualifiche

15:40 - Moto2 Qualifiche

16:40 - MotoGP FP4

17:20 - MotoGP Qualifiche

19:00 - Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2, MotoGP (TV8)

Domenica 18 marzo (Sky)

11:40 - Warm-up Moto3, Moto2, MotoGP

14:00 - Gara Moto3

15:20 - Gara Moto2

17:00 - Gara MotoGP

18:00 - Gara Moto3 (replica TV8)

19:20 - Gara Moto2 (replica TV8)

21:00 - Gara MotoGP (replica TV8)