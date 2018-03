Autore:

Giulio Scrinzi

DESMODOVI C’È La stagione 2018 della MotoGP è finalmente iniziata: oggi, infatti, sono andate in scena le prime prove libere del round d’esordio sul circuito di Losail, in Qatar, dove il migliore a fine giornata è stato il nostro Andrea Dovizioso. Il vice-Campione del Mondo 2017 sembra essere partito subito con il piede giusto, centrando un ottimo 1’54’’361 con il quale si è assicurato il passaggio in Q2 per le qualifiche di domani.

DUCATI IN GRANDE SPOLVERO La Casa di Borgo Panigale, però, ha potuto festeggiare non solo con il miglior tempo del pilota forlivese, ma anche con la seconda prestazione assoluta di Danilo Petrucci, staccato dalla vetta di soli 6 millesimi. Ottima anche la quarta piazza di Jorge Lorenzo, che con la seconda GP18 ufficiale ha pagato 470 millesimi nei confronti del suo compagno di squadra.

SUZUKI, CHE SORPRESA! Ma oltre alle Rosse, nelle posizioni che contano si sono imposte da subito anche le rinnovate Suzuki GSX-RR del team Ecstar: la migliore è stata quella di Alex Rins, terzo assoluto a soli 97 millesimi da Dovizioso, seguita da quella di un Andrea Iannone quinto che sembra voler dare una svolta alla propria carriera fin da questo primo round, andando subito a caccia di punti importanti per il Campionato.

HONDA E YAMAHA A SEGUIRE Più attardate le Honda e la Yamaha, che in questa prima giornata di prove della stagione 2018 sembra non abbiano voluto scoprire subito le proprie carte. Le RC213V del team Repsol sono le prime a seguire la Suzuki di Iannone, con Marquez davanti a Pedrosa. Ottavo Cal Crutchlow, che si è messo dietro le quattro cilindri di Iwata: la prima è quella ufficiale di Valentino Rossi, nono e quattro decimi più veloce del compagno di squadra Vinales (11esimo), mentre ha chiuso la top ten quella privata di Johann Zarco, staccato di poco più di mezzo secondo dalla vetta.

CLASSIFICA DI GIORNATA Qua di seguito la classifica odierna aggiornata alle prove libere 2 andate in scena sul circuito di Losail, in Qatar.