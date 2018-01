Autore:

Giulio Scrinzi

VIA AI VELI! Mancano pochi giorni alla presentazione del team Ducati MotoGP 2018, che avverrà a Bologna presso l’Auditorium della Casa di Borgo Panigale nella giornata di lunedì 15 gennaio. Durante l’evento i piloti titolari, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, toglieranno i veli alla nuova Desmosedici GP18, che potrà essere ammirata anche in diretta streaming sul sito www.ducati.com e sul profilo Facebook Ducati.

COME SARÀ? Anche se non ci è dato ancora sapere in anteprima i dettagli su come sarà la prossima Rossa di Dovizioso e Lorenzo, le ultime voci di corridoio affermano che il passo della GP18 sarà leggermente accorciato, al fine di incrementare la velocità di percorrenza in curva. Inoltre sarà più incline ad essere adattata ai diversi stili di guida dei due piloti titolari tramite delle regolazioni più raffinate, che lavoreranno sia sulle geometrie del telaio che, soprattutto, sulla sua flessibilità per un miglior adattamento alle gomme Michelin.