Autore:

Giulio Scrinzi

BISOGNA CALMARE LE ACQUE Il GP di Argentina del Mondiale di MotoGP 2018 sta continuando a far discutere, soprattutto in merito a quanto è accaduto in pista tra Marc Marquez e Valentino Rossi. A tal proposito il boss della Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha annunciato che chiarirà la situazione tra i due piloti nel prossimo GP delle Americhe di Austin, previsto per il weekend del 19-22 aprile. “Non ho parlato con i piloti, lo faremo ad Austin alla Safety Commission di venerdì – ha commentato Ezpeleta - Vorrei che partecipassero entrambi. Rossi è molto arrabbiato e Marquez si sente frustrato, li capisco entrambi. Cose che succedono, è una grande rivalità, Marquez ha fatto quello che ha fatto, ma non è compito mio giudicarlo”.