Autore:

Simone Dellisanti

CORRIDA E PAELLA Con il Gran Premio di Spagna 2018 la Moto GP riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP d'Italia. Sul circuito spagnolo di Catalogna la sfida si riaccende a partire da venerdì 15 giugno pomeriggio con le prove libere fino a domenica al termine della Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Spagna in TV, in diretta o in differita. Qui, invece, troverete le nostre pagelle con l'analisi del settimo round di questa Stagione.

IL TRACCIATO Con il settimo appuntamento il Circus del Motomondiale 2018 fa il suo secondo ritorno in terra spagnola, per la precisione sul circuito di Barcellona-Catalunya situato in via Mas Moreneta vicino alla città del Montmelò, distante appena venti chilometri dalla capitale Barcellona. Lungo 4,655 km con sedici curve in totale, è entrato in calendario dal 1996 mentre a fine stagione 2016, a causa della caduta che è costata la vita a Luis Salom durante le prove libere dello stesso GP, gli organizzatori hanno deciso di utilizzare (anche per il futuro) la stessa configurazione della Formula 1, con una chicane al posto del lungo curvone che immette sul rettilineo principale.

ORARI TV Il settimo round del Mondiale sarà trasmesso in diretta da Sky e in differita da Tv8. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP di Spagna 2018: prove, qualifiche e gara.