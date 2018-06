Autore:

Giulio Scrinzi

MONTMELÒ Tutto è pronto per la prossima sfida del Mondiale di MotoGP 2018: si tratta del settimo round stagionale che prenderà il via questo fine settimana sul circuito di Barcellona-Catalunya, dove Marc Marquez arriva da favorito con 95 punti in Classifica Piloti, ben 23 in più rispetto al diretto inseguitore Valentino Rossi. Attenzione, però, anche a Maverick Vinales e Andrea Dovizioso, che con la Ducati l'anno scorso aveva vinto proprio al Montmelò. Un occhio di riguardo, infine, a Jorge Lorenzo, vincitore al Mugello e che cercherà di lasciare un buon ricordo al reparto corse di Borgo Panigale dando il meglio di sé davanti al suo pubblico, dal momento che dall'anno prossimo passerà in sella alla Honda del team Repsol.

COSì IN TV Qua di seguito la programmazione ufficiale del GP di Barcellona, trasmesso in diretta sia da Sky che da TV8.

Venerdì 15 giugno 2018 (Sky)

09:00 - Moto3 FP1

09:50 - MotoGP FP1

10:55 - Moto2 FP1

13:10 - Moto3 FP2

14:05 - MotoGP FP2

15:05 - Moto2 FP2

Sabato 16 giugno 2018 (Sky)

09:00 - Moto3 FP3

09:55 - MotoGP FP3

10:55 - Moto2 FP3

12:35 - Moto3 Qualifiche

13:30 - MotoGP FP4

14:10 - MotoGP Qualifiche (Tv8)

15:05 - Moto2 Qualifiche

Domenica 17 giugno 2018 (Sky)

11:00 - Gara Moto3

12:20 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP (Tv8)