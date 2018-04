Autore:

Luca Cereda

BUENOS AIRES Con il Gran Premio di Argentina 2018 la MotoGP riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP del Qatar di Losail, conclusosi con la vittoria di Andrea Dovizioso su Ducati davanti a Marc Marquez su Honda e a Valentino Rossi su Yamaha. Sul circuito di Termas de Rio Hondo la sfida si riaccende a partire da oggi (6 aprile) pomeriggio con le prove libere fino a domenica (ore 20 in Italia) al termine della Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio di Argentina in TV, in diretta o in differita.

IL TRACCIATO

Il Gran Premio di Térmas de Rio Hondo in Argentina si corre su un serpentone d'asfalto lungo 4,8 km con 14 curve, cinque a sinistra e nove a destra. E' da sempre un tracciato favorevole a Marc Marquez, che a Buenos Aires ha vinto due volte (2014 e 2016) e detiene il giro più veloce con 1'37.683. Su questo circuito ha trionfato anche Valentino Rossi (2015) e Maverick Vinales lo scorso anno.

ORARI TV

Il secondo round del Mondiale sarà trasmesso in diretta sia dal canale Sky Sport MotoGP sia in chiaro dal canale TV8 sul digitale terrestre. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv del GP di Argentina 2018: prove, qualifiche e gara.

RISULTATI PROVE LIBERE - Venerdì 6 aprile h. 15.55

PILOTA TEAM CRONO 1 - D. Pedrosa Repsol Honda 1:40.303 2 - C. Crutchlow LCR Honda Castrol +0.042 3 - A. Iannone Suzuki Ecstar +0.083 4 - J. Zarco Monster Yamaha Tech 3 +0.311 5 - J. Miller Alma Pramac Racing +0.412 6 - M. Marquez Repsol Honda +0.478 7 - V. Rossi Movistar Yamaha +0.522 8 - A. Dovizioso Ducati + 0.635

RISULTATI PROVE LIBERE 2 - Venerdì 6 aprile h. 20.05

PILOTA TEAM CRONO RISULTATI PROVE LIBERE 3 - Sabato 7 aprile 15.55 PILOTA TEAM CRONO RISULTATI QUALIFICA - Sabato 7 aprile h. 15.55 PILOTA TEAM CRONO

RISULTATI GARA - Domenica 8 aprile h. 20.00 PILOTA TEAM POSIZIONE