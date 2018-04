Autore:

Giulio Scrinzi

SECONDO ROUND Dal Qatar all'Argentina, il Mondiale di MotoGP 2018 si sposta questo fine settimana sul circuito Termas de Rio Hondo, sede del Gran Premio d'Argentina e seconda prova della stagione in corso. Una tappa che vedrà continuare la lotta tra l'attuale leader iridato, Andrea Dovizioso, e il suo diretto inseguitore, quel Marc Marquez che su questa pista detiene il record di vittorie e il maggior numero di pole position. Ma non dimentichiamoci del nostro Valentino Rossi, terzo in classifica generale e pronto ad andare a caccia di punti importanti in ottica Campionato.

COSÌ IN TV Il secondo round del Mondiale di MotoGP 2018 sarà trasmesso in diretta sia dal canale Sky Sport MotoGP che da TV8 presente sul digitale terrestre.

Venerdì 6 aprile 2018 (Sky)

14:00 - Moto3 FP1

14:55 - MotoGP FP1

15:55 - Moto2 FP1

18:10 - Moto3 FP2

19:05 - MotoGP FP2

20:05 - Moto2 FP2

Sabato 7 aprile 2018 (Sky)

14:00 - Moto3 FP3

14:55 - MotoGP FP3

15:55 - Moto2 FP3

17:35 - Moto3 Qualifiche (TV8)

18:30 - MotoGP FP4 (TV8)

19:10 - MotoGP Qualifiche (TV8)

20:05 - Moto2 Qualifiche (TV8)

Domenica 8 aprile (Sky)

14:40 - Warm-up Moto3, Moto2, MotoGP

17:00 - Gara Moto3 (TV8)

18:20 - Gara Moto2 (TV8)

20:00 - Gara MotoGP (TV8)