Autore:

Giulio Scrinzi

ANCORA IN APRILIA Manca poco all'inizio del weekend che porterà a dar vita al GP di Francia e prima di scendere in pista il team Aprilia Gresini ha confermato le voci che circolavano nell'aria. Aleix Espargarò, infatti, sarà in sella alla Aprilia RS-GP anche nelle stagioni 2019 e 2020. L'obiettivo? Capitalizzare il grande lavoro svolto sin dal rientro in MotoGP e concretizzare quei risultati che, a partire dalla parte finale della scorsa stagione, sono diventati sempre più concreti.

ALEIX ESPARGARÒ “Sono molto contento di rimanere altri due anni con Aprilia. Per la prima volta nella mia carriera riesco ad avere stabilità, è importante per migliorare e crescere insieme. Ho un unico obiettivo, una ossessione, ed è quella di portare la RS-GP sul podio. Ringrazio Aprilia e tutta la mia squadra, continueremo a lavorare al massimo fino al 2020”.