Autore:

Giulio Scrinzi

DAY 1 Oggi alcuni team di MotoGP sono scesi in pista sul Circuito del Mugello per fare dei test privati. Tra i piloti presenti oggi sul tracciato italiano ci sono tutte le Case Ufficiali eccetto Ktm: dalle Honda di Marc Marquez e Dani Pedrosa alle Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales, dalle Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo alle Suzuki di Andrea Iannone ed Alex Rins, chiudendo con le Aprilia di Scott Redding ed Aleix Espargarò. Con loro, in pista oggi, anche Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami del Team LCR Honda, con Stefan Bradl in veste di collaudatore HRC e Michele Pirro per il Team Ducati.

DAY 2 Venerdì, ovvero domani, il test continuerà con Suzuki ed Aprilia (gli unici ad non aver limitazioni di test con i piloti ufficiali), senza le Honda e, forse, senza Yamaha, perché non è ancora chiaro se i due ufficiali di Iwata torneranno in pista anche Venerdì per portare a termine il lavoro lasciato in sospeso oggi. Ducati, invece continuerà al Mugello, ma solo con Michele Pirro.

MALTEMPO Nelle prime ore del pomeriggio la prima giornata di test italiani è stata interrotta anticipatamente a causa di un forte acquazzone che ha costretto tutti a rifugiarsi nei box. In funzione di questo, alcuni team come quello Yamaha e Ducati, che non avevano previsto la presenza dei piloti ufficiali anche domani, torneranno in pista Venerdì per continuare il lavoro lasciato in sospeso oggi.

TEMPI UFFICIOSI Essendo test privati e non ufficiali IRTA, non sono stati resi pubblici i tempi registrati oggi dai vari piloti, ma notizie ufficiose parlano di Marc Marquez come il più veloce di giornata davanti a Cal Crutchlow ed Andrea Dovizioso. In Casa Yamaha, invece, Vinales è stato più veloce del compagno di squadra Valentino Rossi, entrambi davanti alla Suzuki di Andrea Iannone, seguito dalle due Aprilia di Espargarò e Redding. Fanalino di coda, invece, dei tempi ufficiosi, per Alex Rins, che ha chiuso con il peggior crono la giornata di oggi.

PARTI NUOVE Oltre ad aver siglato il tempo migliore di oggi, Marc Marquez è stato impegnato nel lavoro di collaudo delle nuove carene, da provare ad utilizzare già in ottica del prossimo GP di Le Mans. Lavoro di sviluppo che ha coinvolto anche Jorge Lorenzo, in sella oggi ad una Desmosedici GP18 equipaggiata con un nuovo telaio ed alcune modifiche riguardanti la carenatura.