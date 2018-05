Autore:

Giulio Scrinzi

YAMAHA IN VETTA Dopo aver rinviato i lavori di un giorno per l'acquazzone che si è abbattuto nella giornata di martedì, i protagonisti della MotoGP sono scesi finalmente in pista sul circuito di Barcellona per una giornata di test volta a valutare i lavori di asfaltatura del tracciato spagnolo. Il verdetto è stato positivo, come dimostrato da Maverick Vinales, che con la sua Yamaha M1 ha centrato il miglior tempo in 1'38''974.

DOVIZIOSO QUINTO, ROSSI OTTAVO Dietro di lui Johann Zarco si è confermato sempre più competitivo, fermando il cronometro sul secondo tempo di giornata davanti alla prima Ducati di Jorge Lorenzo. Quarto Crutchlow, che ha preceduto Andrea Dovizioso e il leader del Mondiale Marc Marquez, in testa per gran parte della giornata ma alla fine solamente sesto. E Valentino Rossi? Il Dottore ha chiuso il test con l'ottavo crono, giusto alle spalle dell'altro italiano Andrea Iannone.

RABAT, CHE PAURA! In questa giornata, inoltre, Tito Rabat ha lasciato tutti con il fiato sospeso a causa di una caduta dalla quale ha riportato una forte contusione al gomito sinistro. In via precauzionale il pilota spagnolo è stato portato all'Ospedale di Barcellona, ma fortunatamente gli esami radiologici non hanno riportato fratture. Non ci è dato ancora sapere, però, se potrà prendere parte al prossimo round della MotoGP sul circuito del Mugello, al via nel weekend 1-3 giugno.

I TEMPI Ecco la lista dei tempi della giornata di test a Barcellona.