Autore:

Giulio Scrinzi

MARQUEZ AL TOP Anche se il GP di Barcellona è terminato, piloti e team della MotoGP non hanno avuto il tempo di riposare in questo lunedì: i protagonisti della classe regina, infatti, sono rimasti sul circuito spagnolo per effettuare una giornata di test, nella quale il migliore è stato il Campione del Mondo in carica Marc Marquez. Con il tempo di 1'38''916 il pilota del team Honda Repsol ha portato in pista delle novità importanti per la RC213V, in modo da andare a caccia di punti importanti nei prossimi appuntamenti della stagione 2018.

SUZUKI MEGLIO DELLA DUCATI Dietro di lui Andrea Iannone si è confermato molto veloce in sella alla Suzuki GSX-RR del team Ecstar: il pilota di Vasto ha pagato solamente un decimo dal miglior tempo di Marquez, precedendo anche la migliore delle Ducati affidata a Tito Rabat (+0.446), portabandiera oggi della casa di Borgo Panigale dal momento che il team ufficiale non era presente in pista con i due titolari Dovizioso e Lorenzo.

PETRUCCI A TERRA, YAMAHA IN DIFFICOLTÀ Quarto tempo per l'altra Desmosedici affidata al nostro Danilo Petrucci, che purtroppo si è reso protagonista oggi di una brutta caduta ad alta velocità nei pressi della curva 9: l'impatto a terra è stato violento e questo richiederà degli accertamenti approfonditi una volta tornato in Italia. A seguire troviamo la migliore delle Yamaha, quella privata di Johann Zarco che ha pagato sei decimi dalla vetta. Quelle ufficiali, invece, hanno accusato uno svantaggio maggiore nonostante alcune novità portate appositamente da Iwata per risolvere i problemi cronici della M1: Vinales, infatti, non ha fatto meglio del nono tempo mentre Rossi è scivolato addirittura in 14esima posizione con un secondo e due decimi da recuperare sul battistrada.

CLASSIFICA DEI TEMPI Ecco i tempi della giornata di test MotoGP a Barcellona