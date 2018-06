Autore:

Simone Dellisanti

LA FINE Il matrimonio tra Suzuki e Iannone si avvia verso la conclusione. Suzuki Motor Corporation ha annunciato ufficialmente che il pilota italiano non farà più parte del Team, a partire dalla prossima stagione.

PAROLE DI ADDIO "Suzuki augura tutto il meglio ad Andrea per il suo futuro che sarà, sicuramente, un futuro brillante e di successo. Tutta la famiglia Suzuki è incredibilmente grata per il suo aiuto e per i risultati positivi ottenuti", questo il comunicato Suzuki con le parole di addio per Iannone. "Naturalmente, con la stagione 2018 in corso, il Team Suzuki ECSTAR e la Suzuki Motor Corporation forniranno il massimo supporto al pilota italiano mentre continueranno a lavorare insieme per il resto della stagione, in attesa di ottenere risultati importanti nelle prossime gare"

CHI, AL POSTO DI IANNONE? Intanto, in Suzuki già fervono i lavori per trovare il sostituto di Iannone, chi affiancherà, nella stagione 2019/2020, Alex Rins a bordo della Suzuki GSX-RR? Non ci resta che aspettare altre news dalle prossime gare della MotoGP 2018.