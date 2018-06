Autore:

Giulio Scrinzi

EDIZIONE 2018 Come ogni anno le software house di videogame propongono la nuova edizione del loro titolo di punta: ora è arrivato il momento dell'italiana Milestone, che ha recentemente rilasciato per PS4, Xbox One e PC il nuovo MotoGP 2018, versione rinfrescata che ha intenzione di riprodurre in tutto e per tutto l'attuale stagione del Motomondiale. Tra le novità presenti spicca la modalità “spettatore”, tramite la quale è possibile vedere in azione gli altri giocatori online e migliorare la propria abilità alla guida, affinabile, tra l'altro, attraverso le svariate possibilità di sviluppo e set-up della propria moto.

TRA SIMULAZIONE E REALTÀ Rispetto all'edizione 2017, però, quella di quest'anno ha l'obiettivo principale di regalare agli appassionati della MotoGP un'esperienza ancora più coinvolgente e intensa, in modo da limitare quello che è il confine tra simulazione e realtà. Per fare ciò è stato rivisto il motore grafico Unreal Engine 4, che ora sarà in grado di replicare fedelmente i comportamenti dei prototipi del Motomondiale in tutto e per tutto... oltre che i circuiti presenti nella stagione attuale. Oltre a ciò, i progettisti italiani hanno pensato anche a coloro che vogliono semplicemente divertirsi, lasciando la possibilità di scalare il più possibile la difficoltà di gioco.