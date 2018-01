Autore:

Giulio Scrinzi

FUTURO ELETTRICO Le corse con mezzi spinti da motori elettrici stanno diventando sempre più una realtà concreta: basti pensare alla Formula E, serie che porta in pista le monoposto full electric sui tracciati cittadini di tutto il mondo già dalla prima edizione del 2014. Per quanto riguarda le due ruote, invece, nel 2019 arriverà la FIM Moto-e World Cup, Campionato in cui la nostra Energica Motor Company schiererà le proprie E-Superbike dotate di propulsori rispettosi dell’ambiente.

GUINTOLI IN ALMERIA Al fine di accelerare lo sviluppo delle prossime due ruote full electric, in questi giorni Sylvain Guintoli, Campione 2014 della Superbike con il team Aprilia ufficiale, è sceso in pista in Almeria, portando al limite la Energica dell’azienda modenese dotata di gomme Michelin. Questo il suo commento alla fine del test: “Guidare questa moto è stata un’esperienza davvero divertente: in rettilineo ho toccato addirittura i 270 km/h!”.