Autore:

Giulio Scrinzi

NELLA LAGUNA DI VENEZIA Manca pochissimo all'inizio del GP d'Italia del Mondiale di MotoGP 2018, che questo weekend prenderà il via sullo storico circuito del Mugello. Una tappa fondamentale per la Ducati e per Jorge Lorenzo, che prima di scendere in pista ha deciso di fare una piccola deviazione... a Venezia. Lo scopo? Girare uno spot promozionale per la campagna #EnjoyRespectVenezia, avviata per salvaguardare la splendida città nella laguna veneta. Volete vedere com'è andata? Date un'occhiata alla fotogallery sotto l'articolo!