Autore:

Giulio Scrinzi

INSIEME VERSO LA VITTORIA La stagione 2018 della MotoGP deve ancora iniziare, ma l'azienda milanese Capit ha già vinto la sua gara più importante, rinnovando per altri due anni la partnership tecnica che la lega con il team Ducati Corse che corre nel Motomondiale. Questo accordo prevede la fornitura di termocoperte professionali Factory a tutti i piloti del reparto corse ufficiale della factory bolognese, che per il 2018 schiererà come titolari Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, affiancati da Michele Pirro come tester. In aggiunta, anche i team Pramac e Avintia Racing potranno usufruire di questo speciale trattamento.

QUALITÀ AL TOP Il prodotto in questione, le già citate termocoperte Factory, rappresentano il top di gamma della collezione Capit. Sono state sviluppate prevalentemente per chi compete ad alto livello, ma offrono vantaggi tangibili anche a tutti quegli appassionati che vogliano godere delle stesse performance dei piloti nel Motomondiale. Il motivo? Sta tutto nella qualità con il quale il cavo scaldante è distribuito nella termocoperta: le specifiche Capit, infatti, assicurano una diffusione omogenea del calore su tutta la superficie dello pneumatico. Il risultato è una mescola al massimo delle proprie performance già dalla prima curva, che si trasforma in fiducia del pilota in quelle successive e quindi in preziosi decimi guadagnati al termine di ogni giro.

ORGOGLIO TRICOLORE A tal proposito, ecco le parole del founder di Capit Performance Srl, Stefano Cappelletti: “È con grande orgoglio che annunciamo il ritorno, per le prossime due stagioni, di un’importante e storica collaborazione nel campionato MotoGP, quella fra Capit e Ducati Corse. La nostra azienda, che da sempre produce termocoperte e articoli sportivi per i motociclisti, è stata negli ultimi anni fornitrice ufficiale di molti piloti importanti, nonché dello stesso Ducati Team proprio nel 2007, anno in cui vinse con Casey Stoner il campionato mondiale. Ci auguriamo quindi che questa rinnovata partnership, di cui siamo fieri, possa essere di buon auspicio per il vittorioso team bolognese”.