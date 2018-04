Autore:

Giulio Scrinzi

TROPPA FOGA La polemica sul comportamento di Marc Marquez nello scorso GP di Argentina sta tenendo banco e stavolta a parlarne è stato Giacomo Agostini: il pluri Campione del Mondo è intervenuto a Virgin Radio, affermando che il sorpasso effettuato dal pilota della Honda “non ci voleva: Marquez è stato fin troppo azzardato, ha sbagliato e poi è andato a chiedere scusa. È stato uno stupido: li stava mangiando tutti e poteva anche aspettare la curva successiva che forse si preparava meglio al sorpasso. Non lo voglio difendere, ma bisogna capire la situazione: in quei momenti non sei lucido come se fossi seduto a una scrivania”.