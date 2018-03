POSIZIONE IN SELLA Saltando in sella alla nuova Thruxton si coglie in fretta come a questa cafè racer calzino ugualmente bene gli aggettivi modern e classic. Da una parte ci sono sella stretta e serbatoio snello (da 14,5 litri), che sono elementi tipici della vecchia scuola; dall’altra c’è invece una coppia di semi manubri ben vicini alla seduta, che, assieme a pedane ben centrate, definiscono una posizione di guida di quelle che piacciono oggi. il peso del busto non grava sui palmi e sui polsi in modo fastidioso, nemmeno dopo ore di guida.

SVELTA IL GIUSTO Le quote ciclistiche ci descrivono la Thruxton come una moto compatta, e di conseguenza verrebbe da pensare instabile, a sorpresa invece la cafè racer inglese è ben bilanciata, complici le misure furbe dei pneumatici, la moto è maneggevole, sì, ma la sua rapidità non si traduce mai in reazioni brusche e nervose: anche nei cambi di direzione presi d'infilata la moto si muove in modo armonico e graduale. Ottimo il comportamento dei freni, adeguato al carattere pepato della più pepata della famiglia Bonneville.

MOTORE Se la ciclistica convince il motore fa innamorare, ai bassi il motore è elastico e sfoggia un tiro robusto, che lascia spazio a una progressione senza buchi ai medi, che sono il suo vero cavallo di battaglia. Volendo, si può anche insistere con il gas, per completare un sorpasso o per coprire un rettilineo in vista di una staccata, anche se va detto, l’allungo non è la carta migliore. Le tre mappature sono ben studiate, non tagliano la potenza, bensì intervengono sulla risposta del gas, la rain è dolce, la road versatile, la sport goduria pura.