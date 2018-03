SEMBRA PIU’ ADULTA Il primo aspetto che colpice della Ninja 400 è proprio il suo design, studiato nei particolari e fortemente ispirato alle sorelle maggiori. Da questo punto di vista l’entry level di famiglia sembra una moto più adulta e di maggior cilindrata. Il lavoro fatto dal centro stile di Akashi è stato notevole perché la parte anteriore è curatissima (ha le stesse alette delle sorelle maggiori e le frecce integrare nelle carene) e accoppiamenti sono eccellenti. Stesso discorso per la stumentazione, semplice e mista analogico digitale, ma completa di tutte le info compreso un computer di bordo e indicatore della marcia inserita.

OTTIMO COMPROMESSO Anche dal punto di vista dell’ergonomia la piccola Ninja segna un bel punto a suo favore perchè i semimanubri non sono né troppo in basso, né troppo in avanti: un bel compromesso tra sportività e confort a cui si aggiunge anche l’ottima protezione aerodinamica, l’ampio angolo di sterzo e la sella (che resta a 785 mm, 815 se si sceglie l’optional della sella più alta) che passa da 50 mm a 90 mm di imbottitura. Certo, sempre di moto sportiva stiamo parlando, quindi, a livello di triangolazione sella pedane manubrio, quando si guida i piedi sono in posizione abbastanza rialzata, ma, come si dice, fa parte del gioco.

NO STRESS In sella l’ospitabilità è eccellente, grazie anche al nuovo profilo del serbatoio più sottile nella zone delle gambe. Peccato per la leva del freno che non è provvista di regolazione, ma lato frizione l’azione è talmente morbida da guadagnare la lode e non far rimpiangere la mancanza di regolazioni. Semplicemente fantastica! Promosso a pieni voti anche il cambio, corto negli innesi, preciso e mai affaticato anche nell’azione intensiva.

BEL CARATTERINO Il guadagno in termini di coppia (quindi potenza) del suo motore si sente subito. Inserita la prima il bicilidnrico da 399 cc offre un discreto spunto, spinge fluido fino a quota 8.500 giri minuto (non serve spingersi oltre perché si siede un po’), una rapportatura ben studiata e un allungo che piace. Quello che davvero stupisce, però, è la totale assenza di vibrazioni, praticamente inesistenti. Certo, in pista quando si spinge, con queste moto l’imperativo è frenare poco e far scorrere tanto, ma in uscita delle curve più strette i cavalli in più si apprezzano perché e il motore è più reattivo nel rispondere al comando del gas in uscita di curva.

FURETTO Come abbiamo detto i numeri della Ninja 400 parlano di una moto più corta, più compatta e leggera. Tutti aspetti che alla guida si sentono e apprezzano subito perché la moto è facilissima da guidare, reattiva e rapida nei cambi di direzione, aiutata anche delle dimensioni strette degli pnuamtici (110/70 ant. E 150/60 post. con cerchio da 17’’). Bene anche la precorrenza e la stabilità alle alte velocità. Sotto questo aspetto, la lode spetta ad una facilità di guida sorprendente. Chi è in cerca di una moto con cui iniziare a divertirsi in questo prodoto ha una delle soluzioni più valide presenti sul mercato!

STRADALE Lato sospensioni, forcella e mono copiano bene l’asfalto ed offrono un discreto livello di confort, restando comunque orientati verso il divertimento tra curve e tornanti, perché la sensazione al manubrio è ottima, la forcella sostiene bene e da fiducia. In pista, invece, quando si alza il ritmo, sia la forcella sia il mono mostrano presto il fianco e ci ricordano che la taratura standard è comunque un compromesso tra divertimento e strade di tutti i giorni, non certo un prodotto prettamente sportivo.

FRENA BENE Come per tutti i prodotti di questa categoria, non ci sono ausili elettronici eccetto l’ormai obbligatorio ABS, che su questa bicilindrica è Nissin di ultima generazione, per nulla invasivo nell’azione anche su fondo molto bagnato e uso intensivo. Pollice alzato, poi, anche per la frenata, potente e ben modulabile supportata da un impianto ben dimensionato e descritto da singolo disco anteriore da 310 mm e singolo posteriore da 220 mm.

IN CONCLUSIONE Tirando le somme la nuova Kawasaki Ninja 400 rappresenta una delle migliori alternative per chi cerca una moto per iniziare a divertirsi tra curve e tornanti o una “nave scuola” per imparare senza troppi pensieri (e spese...) la guida sportiva tra cordoli e rettilinei. Di lei sorprende la facilità di guida e la grande maneggevolezza, piacciono le sue linee mature da prodotto più alto di gamma, l’ottimo rapporto qualità/prezzo e la grande abitabilità. Peccato per la mancanza di regolazione delle leve sul manubrio ed il prezzo sopra la soglia psicologica dei 6.000 Euro.

IN QUESTO SERVIZIO

TUTA REV'IT AKIRA Tuta in un pezzo unico che arriva direttamente dal mondo delle corse. Realizzata in pelle bovina, Akira offre protezioni specifiche sulle parti più a richisco come gomiti, spalle, bacino, schiena e ginocchia. Particolarmente facile e comoda da indossare grazie alle parti in Kevlar elasticizzato (sicure e confortevoli) che permettono di aderire in modo ottimale al corpo ed offrire il massimo in termini di sicurezza. Sistema, questo, che lascia il pilota libero di muoversi sulla moto, aspetto in cui questa tuta mi è particolarmente piaciuta. A livello di areazione, questo prodotto offre un bun confort anche alle temperature più basse.Mi sono piaciuti anche i protettori in doppio strato in alluminio dedicati a spalle e gomiti, leggeri molto resitenti. Molto bene anche per la cenrniera, con cuciture rinforzate e moloto resisteneti. Unico aspetto negativo, che appartinene a tutti i prodotti in pelle bovina: il peso, nettamente più alto rispetto ai più leggeri (e molto più cari9 prodotti in pelle di canguro.

Stivali TCX RS-2: la sensazione di protezione è elevata, soprattutto nella zona posteriore “blindata” da grandi placche in materiale plastico. La tomaia è ben aderente al collo del piede ed è dotata di microfori che evitano il surriscaldamento anche se la zona è investita dall’aria calda del motore. Servono un po’ di km di utilizzo per creare le “pieghe” che facilitano la rotazione della caviglia, il tutto facilitato dalla “plissettatura” della porzione anteriore. Una chicca: la micropompa situata sul bordo superiore dello stivale permette la perfetta aderenza al polpaccio: per sfilarli, basta “sgonfiare” i cuscinetti pneumatici e allentare la stringatura interna, che chiude la “scarpetta” solidale con lo stivale.

GIACCA REV'IT AKIRA AIR Costruita in Lorica, pelle bovina Monaco Perfomance e neoprene, questa giacca di stile racing e vestibilità attillata ha protezioni Seeflex su spalle e gomiti particolarmente robuste e grintose, che ne caratterizzano il design. La rendono anche un po' rigida, va detto, limitando i movimenti non strettamente funzionali alla guida sportiva. Totalmente perforata, per una traspirazione ottimale nella bella stagione, ha all'interno un gilet termico staccabile che la rende adatta anche alle temperature autunnali. Buona la dotazione di tasche e le cerniere di connessione lunga e corta permettono di collegare la giacca Akira Air a qualsiasi paio di pantaloni delle collezioni REV'IT!.

​JEANS REV'IT LOMBARD 2 ​I Lombard sono jeans comodi e pratici, come i predecessori hanno ottime caratteristiche di sicurezza, ora ancora più elevate grazie alle protezioni SEESMART di livello 1. Realizzati in Cordura denim hanno rinforzi powre shield nelle zone ad alta abrasione come il bacino e le ginocchia. Disponibili in blue o grigio. ​TAGLIE: 28-38 ​PREZZO: 200 euro