DUE ANIME Maxi Scooter, l’arma definitiva per chi vuole praticità senza compromettere il piacere di guida. A loro sono dedicati i nuovi pneumatici Bridgestone Battlax SC2 e SC2 Rain, due pneumatici diversi per due modi di intendere lo scooter. I primi sono per gli amanti dei maxi scooter sportivi, come lo Yamaha T-Max o il BMW C-650 Sport, che esigono dallo pneumatico prestazioni e tenuta da gomma sportiva. Il Battlax SC2 Rain, invece, è pensato per chi in scooter ci va tutto l’anno, magari sotto la pioggia, e ha bisogno di grip sul bagnato e una mescola che funzioni bene anche con i climi più rigidi.

DOVE T’HO VISTO? Se siete maniaci della tecnica e riconoscete ogni pneumatico dal disegno del battistrada guardando i nuovi Bridgestone Battlax SC2 e SC2 Rain avrete una sensazione di dejà vu, infatti i due pneumatici utilizzano lo stesso disegno dei pneumatici per moto S21 (pneumatico sportivo) e T31 (pneumatico sport touring). Lo scopo di questa scelta è trasferire sugli pneumatici per scooter le stesse sensazioni offerte dagli omologhi per moto.

LO SPORTIVO Migliore linearità nella discesa in piega, miglior grip e migliore maneggevolezza, questi gli obbiettivi del nuovo Battlax SC2. Le misure degli pneumatici per maxi scooter hanno permesso ai tecnici Bridgestone di utilizzare il Know How maturato con l’S21 e trasportarlo sull’SC2. L’anteriore, monomescola, grazie alla nuova formula offre più grip alle basse temperature rispetto al suo predecessore, mentre al posteriore la gomma è realizzata utilizzando due mescole, morbida sulle spalle, dura al centro per garantire un chilometraggio elevato.

IL TURISTICO Non fatevi ingannare dal nome, l’SC2 Rain non è uno pneumatico invernale M+S. Il design del battistrada, come avviene per il fratello sportivo, ricalca l’omologo motociclistico e, anche in questo caso, ne trasporta le caratteristiche positive. Il migliorato rapporto vuoti/pieni migliora la tenuta sul bagnato mentre l’alto contenuto di silice contenuto nella mescola permette allo pneumatico di essere più efficiente alle basse temperature.

NESSUN COMPROMESSO Più grip, migliore tenuta etc. etc. ma quanto durano? I nuovi pneumatici, secondo i tecnici della bi maiuscola sono certi che la tecnologia non tolga nemmeno un chilometro utile alla durata, con una durata pari al predecessore.

AZIONE! Non c’è modo migliore per testare delle gomme che percorrere chilometri. Il test che abbiamo effettuato a Lisbona e dintorni ha alternato la città, con i temuti binari e sezioni di pavè, e curve nello scenario mozzafiato dell’Algarve.

TRAFFICO E BINARI I primi metri li ho percorsi in sella al BMW C650GT dotato di pneumatici SC2 Rain. La temperatura decisamente estiva e il cielo sereno ne hanno offuscato le doti da pneumatico all season, ma la sensazione di grip e confidenza sin dai primi metri è stata avvertita. Abbandonato il centro di Lisbona abbiamo imboccato una strada a scorrimento veloce. Dopo un rapido cambio di mezzi ho inforcato un Suzuki Burgman 650, anche sul maxi scooter della casa di Hamamatsu il feeling è stato immediato, le gomme si sono comportate bene nei primi tratti tortuosi della regione dell’Algarve, affrontando le curve con disinvoltura e confidenza.

CHE PIEGHE! Conoscendo la zona furbescamente mi sono lasciato gli scooter più sportivi per le colline del parco naturale dell’Arràbida, salto in sella al T-Max e mi lancio nel toboga di curve. Le SC2 mi sorprendono per la quantità di grip che offrono sulla spalla e la sensazione di fiducia che trasmettono nello scendere in piega. Per essere certo che il merito non sia solamente della ciclistica da moto del re degli scooter sportivi utilizzo un BMW C650 Sport, anche in sella allo scooter bavarese le sensazioni si confermano, gli SC2 trasmettono sensazioni da pneumatico sportivo, obbiettivo raggiunto.

QUALE SCEGLIERE Sfatiamo subito qualche falso mito: l’SC2 Rain non si scioglie al sole come un Calippo abbandonato, la dicitura rain è data dal disegno del battistrada e dalla percentuale di silice utilizzata nella mescola, ma nell’assolato test di Lisbona (28° temperatura massima) si è comportato in maniera egregia. L’SC2 ha si il design sportivo, offre ottime prestazioni dinamiche di tutto rispetto ma non sacrifica la durata, il gommista non diventerà il vostro migliore amico. Fatte le dovute precisazioni, quale scegliere? Le prestazioni dei due pneumatici in condizioni di asciutto sono molto simili, a questo punto la discriminante è l’utilizzo che farete dello scooter. I Bridgestone Battlax SC2 e Rain sono già disponibili presso i rivenditori con il prezzo che rimane lo stesso del predecessore SC. Le misure disponibili sono:

ANTERIORE: 120/70 R 14 M/C 55H TL

120/70 R 15 M/C 56H TL

POSTERIORE: 160/60 R 14 M/C 65H TL

160/70 R 15 M/C 67H TL

CASCO NOLAN N21 VISOR: Il jet di Nolan si caratterizza per le forme moderne che si sposano con la grafica vintage. Di dimensioni ridotte entraa facilmente nel sottosella dello scooter o nel bauletto. La visiera ampia e ben protettiva rende piacevole l'utilizzo anche in sella a mezzi sprovvisti di parabrezza. Comodo il visierino parasole che filtra egregiamente i raggi UV e non distorce le immagini.

GIACCA TUCANO URBANO TOM: Il giubbotto di pelle ovina traforata Tom è ideale in primaveraa estate. La qualità percepità al tatto è eccellente, la lavorazione traforata garantisce buona ventilazione anche nelle giornate più calde. Il taglio alla moda la rende perfetta in ambito urbano/modaiolo. La praticità non manca, tante tasche interne ed esterne di diverse dimensioni e tanti accorgimenti furbi come la protezione della zip salva sarbatoio. Le protezioni su spalle e gomiti assicurano la sicurezza richiesta da un capo tecnico

JEANS TUCANO URBANO GENOVA GAG: Pratico jeans tecnico dal taglio moderno. Il tessuto denim è rinforzato con inserti di fibra aramidica. Sempre in ambito sicurezza ci sono protezioni sulle ginocchia e la predisosizione per quelle sulle anche. Molto pratici gli inserti riflettenti a scomparsa nelle gambe.

GUANTI TUCANO URBANO BOB: Guanto CE estivo, palmo in pelle ovina, dorso elasticizzato, compatibile touch screen, queste le caratteristiche del guanto BOB di Tucano Urbano. La vestibilità è ottima e gli inserti non infastidiscono alla guida. L'inserto Touch è molto efficiente e ricettivo.

SCARPE TCX STREET ACE WATERPROOF BLACK Sneaker dal taglio alto realizzate in pelle pieno fiore con inserti in pelle scamosciata, calzano comodamente al piede e non infastidiscono, anche dopo diverese ore di utilizzo, grazie al sistema CFS (Comfort Fit System) che riproduce fedelmente l’anatomia del piede, conferendo così al prodotto un elevatissimo grado di comfort. La fodera interna è waterproof è l'ideale nelle giornate con meteo inclemente. La sicurezza è garantita dalle protezioni su malleoli, punte e talloni.