Autore:

Matteo Gallucci

PASSEPARTOUT CITTADINO Ebbene sì, mi sono definitivamente convertito allo “scooteresimo” grazie al Sym Symphony 125 S arrivato in redazione. Un vero e proprio culto per l’oggetto che ti fa risparmiare tempo, e denaro, in città. Solitamente faccio fatica a prendere in considerazione di abbandonare le comodità delle automobili moderne ma quando i tempi di percorrenza, per il classico casa-ufficio, iniziano a diventare insostenibili l’unico modo per dribblare il traffico sono gli scooter.

ELEGANTE CON RISERVA Non avrà la nomea degli scooter più blasonati ma il Sym Symphony 125 S con sella bordeaux e livrea grigia fa la sua figura anche parcheggiato davanti al locale per l’aperitivo. Compatto e ben assemblato nell’insieme ha un design classico con dettagli cromati che non fanno storcere il naso. Il quadro strumenti integra due elementi: quello digitale per l’orologio, il livello carburante e i chilometri percorsi e quello analogico per il tachimetro. Quest’ultimo è rivedibile a livello di design, sembra un po’ cheap e per il nostro mercato la doppia misura di velocità, km/h e miglia orarie (mph), non aggiunge nessun plus anzi, può solo creare confusione.

SPAZIO OK ANCHE PER DUE Finezze a parte il suo compito è quello di scarrozzarci agilmente per la città. Con il Symphony 125 S è possibile farlo facilmente anche in due. Lo spazio per il passeggero non manca e grazie alle pedane estraibili e la bassa altezza della sella (790 mm) avrà ampio agio e comfort sedendo sulla sella ben imbottita. Spazio anche per gli oggetti: possiamo riporre il casco integrale nel sottosella, il bauletto SH33 è davvero capiente (può ospitare casco e guanti senza problemi) e nel retro scudo ci stanno tutti i documenti con la chicca della presa USB per ricaricare il proprio smartphone.

MOTORE BRIOSO A dispetto delle sembianze robuste il Sym Symphony 125 S pesa solo 106 kg a secco. Si tratta quindi di uno scooter decisamente leggero e agile tutte qualità che lo rendono il perfetto alleato per affrontare il traffico cittadino. Il piccolo 125 cc è spinto dal motore monocilindrico 4 tempi dotato di una potenza di 10 cv a 8500 giri. Gira fluido e silenzioso con un pizzico di brio inaspettato al semaforo. La velocità massima raggiungibile è di 95 km/h e la trasmissione è dolce nell'erogazione senza strappi. Ottima la frenata. L'impianto frenante comprende due freni a disco da 226 mm sia per l'anteriore che per il posteriore con la possibilità di avere la frenata combinata CBS. Con la sola leva sinistra si agisce su entrambi i dischi per arrestare lo scooter in minor spazio rispetto all'utilizzo del solo freno anteriore. La dinamica di guida è dedita al comfort con pneumatici di misura 110/70 su cerchi da 16'', forcella telescopica per le sospensioni anteriori e doppio ammortizzatore al posteriore. Dossi e pavé non sono un grande problema e tutte le imperfezioni vengono ben filtrate. I consumi rilevati sono davvero interessanti: con 5,5 litri di benzina nel serbatoio si riescono a sfiorare i 150 km nel ciclo misto.

PREZZO Il Sym Symphony 125 S costa 2.100 euro bauletto incluso. Un'ottimo prezzo rispetto a quanto offre in linea con il listino Sym. La cilindrata non vi permetterà di percorrere autostrada e tangenziale ma con l'aggiunta del parabrezza e del coprigambe diventerà il perfetto mezzo da città.