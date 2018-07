Autore:

Matteo Gallucci

ADDIO LOW PROFILE Il Sym Jet 14 125i CBS LC è uno scooter generoso che si distingue dall’offerta generalista grazie ad uno stile maturo e consolidato per il Brand di Taiwan. Le peculiarità vedono luci diurne a Led e doppio gruppo ottico anteriore sdoppiato al frontale con il parabrezza basso in colorazione nero lucido che ha più un effetto scenico che funzionale e richiama direttamente il parafango anteriore. Al posteriore troviamo il fanale dal design tridimensionale in coda che integra gli indicatori di direzione. Il design personale mette davvero tutti d’accordo: non si passa certo inosservati a bordo di Sym Jet 14.

COMODO ANCHE IN DUE La lunga sella, alta 800 mm, è ben imbottita e anche larga senza arrivare a creare impedimenti al conducente. Il passeggero è sempre il benvenuto e ad accoglierlo ci sono pedaliere a scomparsa dedicate, oltre ad una maniglia in coda, per garantirgli di ancorarsi autonomamente allo scooter. Niente effetto “zainetto” se si è in coppia, così da poter gestire ancora meglio il Sym Jet 14 125 e i suoi 135 kg di massa che non incidono comunque negativamente quando si deve dribblare il traffico urbano. Nel sotto sella, però, c’è spazio per un solo casco integrale…il bauletto optional è obbligatorio per custodire in sicurezza anche il secondo casco. La pedana è piatta ma c’è poco spazio tra lo scudo e la sella quindi si potrà riporre una sola sacca morbida “della spesa” o una borsa ventiquattrore da lavoro.

FRENATA COMBINATA Le sospensioni assorbono davvero bene l’asfalto sconnesso che affligge la maggior parte delle città italiane. Merito della forcella telescopica all’anteriore e, soprattutto, del doppio ammortizzatore per le sospensioni posteriori. La frenata, che può essere anche combinata grazie al sistema CBS, è potente con il freno a disco da 260 mm all’anteriore e al posteriore un tamburo da 220 mm. Gli pneumatici hanno una misura di 100/90 all’anteriore e 110/80 al posteriore entrambi su cerchio da 14 pollici che rendono il Jet 14 125 particolarmente agile nei cambi di direzione.

MOTORE POCO ASSETATO Il 4 tempi monocilindrico da 125.65 cc sviluppa una potenza pari a 11,3 cv a 8000 giri/minuto con 10,7 Nm a 6.500 giri. Non ha uno scatto bruciante ma decisamente una buona schiena se rapportato alla cilindrata. L’allungo va in crescendo, quindi non mette mai in difficoltà durante le ripartenzeal semaforo visto che “l’effetto fionda” è completamente assente. Il raffreddamento a liquido, poi, riesce a mantenere basse le temperature senza fare mai andare in sofferenza il motore a combustione con un solo cilindro. In più consuma davvero poco: con 7.5 litri di capacità del serbatoio si percorrono agilmente circa 350 km.

GARANZIA E PREZZO Il prezzo d'attacco del Sym Jet 14 125 CBS LC è di 2.350 euro e prevede ben quattro anni di garanzia e altrettanti di assistenza stradale offerti da Sym con la possibilità di stipulare una polizza RCA a prezzi vantaggiosi.

ABBIGLIAMENTO

CASCO 12.3 STRATOS -SOLID COLOUR Offre comfort e sicurezza il casco jet in tecnopolimero che ricompre totalmente la zona cervicale essendo più lungo e protettivo di un classico casco jet. La visiera è antigraffio e ripara integralmente il naso mentre le prese d'aria situate nella zona superiore garantiscono un'areazione ottimale. È presente anche una visiera parasole interna a scomparsa.

GUANTI TUCANO URBANO CALAMARO Guantini estivi dotati di inserti rigidi in ABS sulle nocche. Dita e palmo sono rivestiti in pelle. Non danno fastidio, nemmeno dopo ore di guida, perché la struttura elasticizzata non comprime troppo le protezioni rigide sulla mano. Alla prova sul campo concedono un'ottima sensibilità e un elevato grado di comfort: a tutto vantaggio del piacere di guida. Il polsino è in neoprene e la chiusura in velcro.

GIACCA TUCANO URBANO TOM In morbidissima pelle ovina traforata, la giacca Tucano Urbano Tom ha protezioni semirigide CE Livello 1 per spalle e gomiti, che si armonizzano perfettamente e non danno nell'occhio. Ottima la vestibilità, che si può regolare con gli automatici in vita e cerniere ai polsi. Alla guida la ventilazione offerta dal traforato è perfetta per i mesi estivi, tanto più che la fodera interna in poliestere a rete favorisce la dispersione del calore. Molto discreti i profili riflettenti che sfruttano la tecnologia Reflactive System - Visibility on demand. Per chi cercasse una sicurezza ancora superiore, è prevista una tasca per la protezione dorsale (venduta a parte).

PANTALONI REV'IT! LOMBARD Si abbinano bene a tutti i tipi di giacche ma i jeans Rev'it! Lombard si possono tranquillamente indossare anche in una serata galante: tessuto in cordura blu scuro resistente alle abrasioni, vestibilità regolare, sono dotati di protezioni alle ginocchia e hanno cuciture triple. Fodera Coolmax interna per assorbire l'umidità.

SCARPE STYLMARTIN MARSHALL Le nuove Marshall di Stylmartin sono scarpe strutturate, vale a dire che la tomaia, in pelle idrorepellente color tortora, il sottopiede, anatomico e traspirante e la suola in gomma sono fissati insieme all’interno di una forma, per garantire il miglior sostegno possibile del piede. Hanno una calzata comoda e trasmettono un gran senso di protezione alla caviglia, pur lasciando una libertà di movimento paragonabile alle sneaker basse. A confermare la loro qualifica di capo tecnico ci pensano, invece, la fodera impermeabile interna, le protezioni sui malleoli e il paracambio.