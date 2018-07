Autore:

Marco Rocca

AGLI INTENDITORI Siete grandi amanti delle sportive e la domenica non vedete l’ora di fare due pieghe come si deve? Un casco stradale ad alte prestazioni è quello che ci vuole per muoversi sempre nella massima sicurezza. Uno degli ultimi arrivati è il X-Lite X-803 Ultra Carbon, l’integrale derivato dalla competizioni che sostituisce in gamma il precedente X-802RR. Vediamolo più da vicino.

E' UNA QUESTIONE DI PESO Iniziamo dal peso, uno dei fattori più importanti nella scelta di un casco sportivo. Grazie alla calotta ad alto contenuto di carbonio l’X-803 Ultra Carbon fa segnare sulla bilancia appena 1.230 grammi.

PIU' SICURO, PIU' VISIBILITA' La prima differenza rispetto al modello precedente riguarda l'aumento della visibilità grazie all’utilizzo di una visiera più ampia che allarga il campo visivo laterale. Da non sottovalutare, poi, il Nolan EMERGENCY RELEASE SYSTEM, ovvero un sistema che consente al personale di soccorso di rimuovere i cuscinetti dei guanciali dal casco mentre è indossato, semplicemente tirando i nastri rossi posizionati nella zona anteriore dei cuscinetti stessi.

IMBOTTITURA FRESCA E a proposito di imbottiture, è da menzionare la cuffia con l'nnovativa costruzione a rete che agevola la diffusione dell’aria nella parte superiore della testa che si mantiene fresca ed asciutta, d'estate è davvero tanta roba. Le imbottiture, poi, possono essere estratte dalle rispettive fodere di rivestimento per essere lavate singolarmente.

IL PIN LOCK FACILE Da casco sportivo che si rispetti non poteva mancare il dispositivo che blocca la visiera (per impedirne l’apertura accidentale alle alte velocità) e l’apertura minima per disappannare quando si va piano. Sull’X-803 Ultra Carbon c’è il sistema di regolazione brevettato che permette di regolare il tiraggio della visierina Pinlock agendo dall’esterno della visiera, senza smontarla come di solito accade. Volendo si possono montare anche le visierine esterne a strappo (tear-off).

PIU' STABILE IN VELOCITA' Rispetto al suo predecessore, l'X-803 è stato migliorato in termini di stabilità alle alte velocità, anche grazie alla completa revisione dello spoiler posteriore. In più è stata migliorata l'abitabilità nella zona mento grazie alla mentoniera è stata leggermente allungata.

QUI PREZZO E TAGLIE La gamma Ultra Carbon, realizzato in Italia è disponibile nelle TAGLIE dalla XXS alla XXL, in 19 colorazioni e tre calotte. Il prezzo? A partire da € 460 Euro. Per maggiori dettagli guarda il video qui in basso.