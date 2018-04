Autore:

Matteo Gallucci

QUANDO Il WDW 2018 è l'evento biennale organizzato da Ducati che riunisce tutti gli appassionati del mondo delle due ruote presso il circuito di Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il raduno prenderà il via nelle date di venerdì 20 luglio fino a domenica 22 luglio.

PREZZO Per accedere ai tre giorni dell'evento la corsa all'acquisto dei biglietti è appena iniziata. Infatti si possono comprare i biglietti presso il sito online dedicato di Ducati, recandosi nelle concessionarie ufficiali Ducati oppure attraverso i 265 Desmo Owners Club cliccando qui. Il prezzo per l'acquisto del biglietto valido per un giorno è di 50 euro per i biker e 40 per il passeggero o visitatore mentre il costo del Pass 3 days, valido per tutta la durata dell'evento, è di 95 euro per i biker e 65 euro per il passeggero o visitatore.

INGRESSO GRATUITO L'ingresso è gratuito per tutti i partecipanti proveniente da Paesi extra europei e per i minori accompagnati fino ai 18 anni, per un massimo di quattro minori per ogni nucleo familiare. I ragazzi con età compresa tra i 18 e i 25 anni potranno usfruire della nuova tariffa Rookie, valida per il biglietto giornaliero, al prezzo speciale di 30 euro con moto e di 25 senza.

ATTIVITÀ Durante il World Ducati Week 2018 si avrà l'opportunità di frequentare i corsi di guida della DRE Academy, girare in pista a Misano con la propria moto ed effettuare test ride con la nuova gamma Ducati.

CELEBRAZIONI Quest'anno il WDW18 avrà come protagonista la Ducati Moster arrivata al 25° anniversario. Per omaggiarla il Ducati Garage Contest, tradizionale concorso dedicato alle più belle special Ducati realizzate da preparatori non professionisti, sarà tutto riservato alla sola Monster.

MOTOGP E SUPERBIKE Importante notizia per i cacciatori di autografi e selfie. È stata confermata la presenza dei piloti Ducati impegnati nei campionati di MotoGP e Superbike durante l'evento.