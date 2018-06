Autore:

Danilo Chissalè

VESPA WORLD DAYS E WHEELS AND WAVES Con l’estate alle porte si avvicinano due degli eventi più amati dagli appassionati del settore. In contemporanea, dal 14 al 17 giugno 2018, Tucano Urbano si dividerà tra Belfast e Biarritz. Due universi del tutto differenti ma con una passione comune: le due ruote.

QUI BELFAST Nella capitale dell’Irlanda del Nord, all’interno del cantiere navale in cui fu costruito il Titanic, Tucano Urbano presenta ai cultori della mitica Vespa una selezione delle sue giacche più pratiche e funzionali, come la SUMMER TASK, oltre alle novità in cotone: la field jacket in cotone effetto lavato ROBERT per lui; la giacca dal taglio corto in cotone cerato POLETTE per lei. Non mancherà neppure il parka limited edition, GREEN PARK, in omaggio allo stile Mod che proprio nel Regno Unito ha la sua patria d’origine.

QUI BIARRITZ Sulle spiagge dell’atlantico, Tucano Urbano torna anche quest’anno a cavalcare l’onda dell’ispirazione cafe racer e sbarca a Biarritz con la sua linea URBAN SPECIALIST, ancora più ricca di novità in pelle, curate in ogni più piccolo dettaglio. Primi tra tutte, i best seller di stagione: il bomber BRED, da abbinare al guanto GIG PRO. Chi vuole distinguersi e, al tempo stesso, muoversi fresco e protetto troverà esposta anche la coppia di nuove retate con inserti in pelle: MONSIEUR con la sua MADAME