Autore:

Danilo Chissalè

RIUNIONE Nella cornice del Parco di Monza si svolegerà The Reunion 2018, l’evento motociclistico dedicato a cafè racer, scramber, special, classiche e mezzi dall’improbabile aspetto. La quarta edizione sarà contraddistinta da uno spirito ancora più internazionale.

NUOVI PARTNER A confermare l’importanza crescente di questa manifestazione c’è l’arrivo come main sponsor di Zenith, marchio leader al mondo nella produzione di orologi. Il vincitore della Sprint Race Cafè Racer, l’evento principale della manifestazione, porterà a casa in anteprima mondiale l’orologio PILOT Type 20 Chronograph Ton-Up. Altro grande sponsor della manifestazione sarà ELF, marchio produttore di lubrificanti, che sarà lo sponsor della nuova gara ELF Dirt Race, competizione di Flat track riservata a scrambler, moto non specialistiche e inappropriate.

ECCELLENZA ARTIGIANA Come detto, The Reunion è la festa di scrambler, cafè e special, a realizzarle sono le sapienti mani dei preparatori provenienti dall’Italia e non solo. Anche Francia, Belgio, Svizzera, Spagna e Germania schiereranno i loro più talentuosi maestri artigiani.

COMPETIZIONE Va bene la festa, ma sul glorioso asfalto del Circuito Internazionale di Monza la sana competizione non può mancare. La Sprint Race sarà la star della manifestazione e verrà suddivisa nelle seguenti categorie: Cafè Racer, Sprint Xtreme, Domenica Spotyva (riservato alla gamma Sportster Harley Davidson) e la appassionante sfida a squadre 1/8 Mile of Europe. A fare da contorno ci saranno la gara di Flat Track ELF Dirt Race e la esilarante Mosquito’s Way, competizione allegorica riservata ai ciclomotori.

LE UFFICIALI Il fenomeno delle moto personalizzate non poteva a sfuggire alle grosse case motociclistiche, quasi tutti i grandi produttori prevedono nei loro cataloghi una famiglia di moto heritage, da possedere così come la fabbrica le ha prodotte, oppure dando sfogo alla fantasia generando stravaganti special. A The Reunion parteciperanno in veste ufficiale i marchi: BMW con la gamma R nineT, Harley tramite la Dark Custom che metterà a disposizione i nuovissimi Sportster Iron e la gamma Softail, Kawasaki con le Z900RS e Z900RS CAFE, Yamaha con la famiglia XSR e ovviamente Ducati con le sue Scrambler, compresa la neo nata Scrambler 1100. Le date da segnare a calendario sono due 19 e 20 maggio, ci vedremo li!