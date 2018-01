Autore:

Giulio Scrinzi

POTERE ROSA Il mondo del motociclismo non è più prerogativa del solo universo maschile: da diversi anni, infatti, anche le donne hanno iniziato ad apprezzare i viaggi in moto, ed è per questo motivo che TCX si è fatta pioniere nella creazione di stivali progettati per aderire perfettamente al piede femminile. Per il 2018, di conseguenza, l’azienda con base a Montebelluna (TV) propone quattro nuove calzature dalle più svariate esigenze: le prime due sono espressamente dedicate per un utilizzo turistico o da cafè racer e si chiamano Lady Blend e Lady Biker (entrambi Waterproof). Poi troviamo lo Street Dark Lady, adatto per l’utilizzo in moto ma anche una volta scesi dalla sella, mentre l’ultima novità è l’SP Master Lady, realizzato per coloro a cui piace la guida sportiva.

LADY BLEND WATERPROOF Tomaia in pelle pieno fiore dal look vintage, fodera resistente all’acqua e uno stile da scarponcino alto: ecco il Lady Blend Waterproof, stivale dedicato a tutte le appassionate del mondo cafè racer che presenta rinforzi sulla punta, sui malleoli e sul tallone, oltre alla classica protezione cambio in pelle cucita tono su tono. La disponibilità? Nel solo colore Moka e nelle taglie dalla 35 alla 42.

LADY BIKER WATERPROOF Stile classico dell’intramontabile stivaletto con tomaia in pregiata pelle pieno fiore arricchita da cuciture a vista e da una fibbia che agevola il sistema di chiusura a cerniera. Ecco il biglietto da visita del Lady Biker Waterproof, che presenta una suola in gomma resistente all’usura e rinforzi in tutte le aree più sensibili, come la punta, il tallone e il malleolo. Sarà disponibile nel solo colore nero e nelle taglie dalla 35 alla 42.

STREET DARK LADY WATERPROOF Questa, invece, è una calzatura che può essere utilizzata sia in moto che una volta scesi dalla sella: si tratta dello Street Dark Lady Waterproof, con tomaia in pelle pieno fiore opaca e borchie in metallo oltre a rinforzi su malleoli, punta e tallone. La suola, infine, è in gomma resistente all’acqua, mentre il sistema di chiusura è con i tradizionali lacci per una maggiore comodità. La disponibilità? In nero e nelle taglie dalla 35 alla 42.

SP MASTER LADY Questa, infine, è la versione femminile dell’omonimo stivale da uomo SP Master. La tomaia è in microfibra ‘soft touch’ con soffietto anteriore e posteriore imbottiti per migliorare il confort e la flessibilità, mentre la fodera è di tipo Air Tech traspirante. A livello di protezione spicca l’Ankle Retention System, coadiuvato dal tallone in poliuretano e protezione tibia con prese d’aria in rete metallica. Gli slider, infine, sono in poliuretano intercambiabile. Sarà disponbile nella variante bicolore Nero/Fucsia e nelle taglie dalla 35 alla 42.