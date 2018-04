Autore:

Giulia Fermani

SPORTIVO (PER)TUTTI I GIORNI Lo stivale entry level della gamma racing Tcx SP-Master nasce per incontrare le esigenze dei motociclisti che vogliono look -e sicurezza- di uno stivale sportivo anche per un utilizzo non agonistico.

TRE VARIANTI UN SOLO STIVALE MOTO Alla voce protezioni di sicurezza troviamo protezione del tallone, protezione della tibia, arricchita con prese d’aria in rete metallica e slider intercambiabile sul malleolo. La suola è progettata con zone differenziate di grip in una particolare mescola altamente resistente all’usura. Disponibile in 2 colori, nero e nero/bianco/blu, Tcx SP-Master è disponibile anche nella variante (colore bianco/rosso/nero) per la bella stagione Air, con tomaia ventilata tramite microfori e fodera Air Tech,nella variante impermeabile Waterproof, con fodera impermeabile e nella versione Gore-Tex, con membrana Performance Comfort Footwear.

Misure: 38-49