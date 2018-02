Autore:

Giulio Scrinzi

UNA REPLICA SPECIALE Se siete degli appassionati di MotoGP e il vostro pilota preferito è Johann Zarco, allora non potete farvi sfuggire questo stivale race replica! Si tratta del TCX RT-Race, top di gamma dell'azienda di Montebelluna (TV) che è stato realizzato in edizione limitata in modo da replicare lo stesso modello utilizzato dal francese del team Yamaha Tech 3. La disponibilità? Da inizio marzo 2018 al prezzo di 329,99 euro.

SCHEDA TECNICA Ma cosa rende speciale questo stivale? L'RT-Race Replica Johann Zarco ripropone la stessa dotazione del modello base, quindi tomaia in microfibra, fodera in air-mesh traspirante e rinforzi in DFC (Double Flex Control System), aggiungendo tuttavia dei dettagli veramente unici nel suo genere. Innanzitutto l'abbinamento dei colori, in nero e verde, ma anche degli sliders (anteriore, laterale e posteriore sul tallone) completamente intercambiabili in magnesio... in modo che una volta sull'asfalto facciano scintille come i veri campioni della MotoGP!