Autore:

Giulio Scrinzi

DIREZIONE NORD ITALIA In seguito alla grande festa del Suzuki Day, la Casa di Hamamatsu è pronta a rimettervi in moto con il suo Demoride Tour, con il quale tutti gli appassionati avranno l'occasione di provare tutte le novità della gamma 2018. Le moto in prova per il weekend 5-6 maggio saranno innanzitutto quelle della famiglia V-Strom (le 650XT e 1000XT anche in versione Globe Rider), alle quali si affiancheranno la naked GSX-S750 YUGEN, la cafè racer SV650X-TER, le sportive GSX-S1000 e GSX-S1000F e lo scooter top di vendite Burgman 400.

LE PROSSIME TAPPE

Sabato 5 maggio 2018

Casa della Moto SNC di Biasoli, Via Carlo Maria Maggi 82, Abbiate-grasso (MI)

Ghezzi moto, Via Merano 28, Varese (VA)

Domenica 6 maggio 2018

Fralba moto Srl, Via Ferriere 3, Villadossola (VB)

Nuova moto Felix Srl, Via XX Settembre 99, San Martino Buon Alberto (VR)