Autore:

Danilo Chissalè

TUTTI IN SELLA Il Suzuki DemoRide Tour 2018 giunge alla penultima tappa del calendario 2018. La gamma Suzuki, con tutti i suoi nuovi modelli, sarà disponibile per un test ride, quale occasione migliore per provare, le cross-over V-Strom 650 e 1000 XT (anche in allestimento turistico Globe Rider), la naked GSX-S 750 Yugen, la cafè racer SV650X-TER, le sportive GSX-S1000 e GSX-S1000F e lo scooter top di vendite Burgman 400.

LE DATE Le tappe di questa settimana sono le seguenti:

Sabato 23 giugno

Gi.Emme racing, Via Zucchini 21 Ferrara (FE)

Giamoto SRL, Via Campo di Marte Perugia (PG)

Domenica 24 giugno