Autore:

Giulio Scrinzi

VOTATO ALLA PISTA Se state cercando uno stivale da moto specificamente costruito per la guida sportiva in pista... ma che sappia offrire emozioni anche su strada, allora date una possibilità alla nuova edizione dello Stylmartin Stealth Evo. Si tratta della punta di diamante della linea sportiva dell'azienda con base a Montebelluna, in grado di racchiudere al suo interno tutto quelle serve per il pilota più smaliziato. La protezione offerta è la stessa di quella sfruttata nelle competizioni dai piloti di MotoGP e SBK, mentre la calzata è assolutamente confortevole per garantire le migliori sensazioni tra i cordoli. La disponibilità? Nelle taglie dalla 40 alla 47 e con delle varianti cromatiche in nero/giallo, nero e bianco. Il prezzo, infine, è di Euro 369,00.

SCHEDA TECNICA Andando ad approfondire la scheda tecnica di questo stivale, lo Stylmartin Stealth Evo propone una tomaia in microfibra con fodera in air mesh traspirante e imbottitura anatomica con sistema comfort-fit e shock absorbing contro gli urti. A livello di sicurezza, le protezioni sono presenti sul malleolo (sostenuto dall'ankle floating system), sul puntale anteriore, sul tallone e sulla leva del cambio, mentre per quanto riguarda la ventilazione il ricircolo dell'aria è garantito da una placca anteriore dotata di presa d'aria modulabile, che si può aprire oppure chiudere in caso di pioggia o freddo intenso.