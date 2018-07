Autore:

Danilo Chissalè

ESTIVA Si chiama Atom la nuova sneaker di Stylmartin, è la più traforata della famiglia, composta da dieci modelli, e la più indicata per la bella stagione. La conferma arriva dalla scelta dei materiali utilizzati per la sua produzione che assicurano traspirabilità e leggerezza. Il protagonista è il tessuto Mesh alternato ad inserti in pelle ingrassata ed ecopelle. La membrana impermeabile non c’è, a tutto vantaggio di leggerezza e traspirabilità. E in caso di pioggia?? Il trattamento waterproof vi permetterà di raggiungere la vostra meta praticamente asciutti…o quasi, la tenuta è garantita in caso di pioggia leggera.

SICURA Va bene la comodità ma se si tratta di abbigliamento tecnico l’aspetto sicurezza non può essere tralasciato. Le nuove Atom sono dotate di protezioni in PU sui malleoli, da una punta rigida e dall’imbottitura posteriore che avvolge il collo del piede. La gamma taglie che parte dalla 36, permetterà all’utenza femminile di apprezzare le qualità della nuova Atom. Il prezzo al pubblico è di 169 euro.