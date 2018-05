Autore:

Giulia Fermani

STYLMARTIN ARIZONA Stringhe colorate, inserti riflettenti e materiali tecnologici sono il biglietto da visita della sneaker Arizona, che si propone con una tomaia traspirante provvista di riporti in pelle cerata anticata e una fodera in mesh traspirante. A livello di protezioni sono presenti quelle sul malleolo in PU, che provvedono alla sicurezza così come l’inserto posteriore in silver reflex. Non mancano all’appello anche il sottopiede anatomico, removibile e traspirante e la suola con gomma bicolore muffata con grip antiscivolo nero. Le nuove sneaker della linea Urban Stylmartin Arizona sono disponibili nelle taglie dal 36 al 47 al prezzo di 142 euro.