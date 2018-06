Autore:

Giulio Scrinzi

IL COMFORT PRIMA DI TUTTO Se avete da affrontare tanti chilometri in sella alla vostra due ruote e state cercando un prodotto che mantenga alto il comfort durante il tragitto, allora Sixs ha quello che fa per voi. Si tratta degli shorts CC2 Moto, realizzati in tessuto Carbon Underwear con tecnologia Seamless e fondello Motorcycle Pad integrato che offre, infatti, grande comodità e protezione insieme a una grande traspirabilità e a una perfetta termoregolazione. Il punto di forza di questi pantaloncini, per l'appunto, è proprio il fondello, a doppia densità perchè provvisto di una base dallo spessore di 4mm sulla quale nascono gli inserti per la protezione nella zona ischiatica (quella più a contatto con la sella) e quelli per la zona della gamba. La disponibilità? Nelle taglie dalla S alla XXL al prezzo di Euro 45,00.