Giulio Scrinzi

GAMMA 2018 Il 2018 è arrivato per tutti, anche per Shoei Italia che in questi giorni ha pubblicato il suo nuovo catalogo che propone la gamma dei suoi DDS (Dispositivi Di Sicurezza) 2018. Oltre agli integrali GT-Air, NXR e la punta di diamante racing X-Spirit III assieme al jet J-O, che arrivano nel 2018 con delle inedite varianti grafiche, il brand giapponese propone anche due novità: il modulare Neotec II e il VFX-WR, espressamente dedicato al mondo off-road.

SHOEI NEOTEC II Calotta dal design aggressivo, visiera stampata in 3D con campo visivo più ampio, guanciali dotati di “Noise Isolator” e un innovativo sistema di bloccaggio della mentoniera in posizione aperta che gli ha permesso di ottenere la doppia omologazione P e J, in modo da essere utilizzato sia come jet che come integrale. Non ultima la sua predisposizione al montaggio del Sistema di comunicazione SENA SRL (Shoei Rider Link) privo di centraline esterne. Ecco la scheda tecnica del modulare Shoei Neotec II, che sarà disponibile in sei taglie differenti (dalla XS alla XXL), in 7 colori e tre varianti grafiche.

SHOEI VFX-WR La seconda novità, invece, si chiama VFX-WR e si tratta di un casco da off-road che incorpora le ultime tecnologie Made in Shoei. Tra queste spicca il meccanismo MEDS (Motion Energy Distribution System), un sistema di assorbimento lineare degli impatti che mantiene il doppio layer laterale in EPS sulla calotta (Multi-Ply Matrix AIM+) per proteggere il pilota lateralmente e inserisce un ulteriore strato di EPS al centro per ridurre l’energia che si sprigiona dall’accelerazione laterale dovuta un possibile impatto. Il VFX-WR, inoltre, è provvisto della tecnologia EQRS di sgancio rapido della visiera, in grado di ospitare le più popolari maschere da MX. I guanciali interni in 3D Max-Dry, infine, sono completamente rimovibili e lavabili. La disponibilità? Nelle taglie dalla XS alla XXL a partire da metà marzo 2018 negli store europei.