Autore:

Giulio Scrinzi

PASSIONE SENZA ETÀ Se amate le cafè racer, le scrambler e in generale le moto classiche e state cercando un casco che rifletta questa vostra passione, la risposta è Shoei. Il nuovo Shoei Ex-Zero: si tratta di un casco in stile “motocross” dal design compatto e dal look aggressivo, che sarà prodotto (da metà luglio 2018) in sei taglie (dalla XS alla XXL) per tre differenti costruzioni di calotta. A livello di sicurezza non tradirà gli standard Shoei: saranno presenti, infatti, i sistemi Multi-Ply Matrix AIM Shell, EQRS (Emergency Quick Release System) e Double D-Ring di ritenzione, il visore interno CJ-3 e interni completamente removibili e lavabili. Sarà disponibile in tutta Europa da metà luglio 2018 in sei colorazioni, alle quali si aggiungerà a metà settembre 2018 una nuova grafica inedita.gg