Autore:

Giulio Scrinzi

DEVIL SPIRIT Come è stato in passato per il modello Replica White Shark 2017, anche oggi i fans di Jorge Lorenzo avranno l’opportunità di acquistare una versione esclusiva del casco utilizzato dal loro idolo nella massima serie motociclistica. Si tratta dello Shark Race-R Pro utilizzato dal pilota spagnolo del team Ducati ufficiale nel GP d’Austria 2017, colorato con una speciale grafica “Devil Spirit” che non passerà certo inosservata! Realizzato in edizione limitata, questo modello sarà venduto in una confezione speciale con una particolare custodia e sarà provvisto di visiera fumè Dark Smoke antigraffio e antiappannamento, di occhiali Skull Rider JL99 e adesivi degli sponsor. Il prezzo? 761,99 euro.

SCHEDA TECNICA Lo Shark Race-R Pro è la punta di diamante dell’azienda francese per il mondo racing a due ruote: è realizzato in un mix di fibra di carbonio e aramide, il che gli consente di avere un peso di soli 1.250 grammi. È dotato di una visiera in classe ottica 1, senza distorsioni visive e con uno spessore variabile (2,8 mm sui lati, 4,2 mm nella zona centrale), oltre a un doppio spoiler posteriore e di 4 punti di ventilazione per un effetto Venturi ottimizzato. A livello di comfort, il Race-R Pro presenta dei guanciali smontabili e lavabili, studiati per offrire un isolamento acustico ottimale e ottimizzati per l’utilizzo con gli occhiali grazie al sistema Easy Fit.