Autore:

Danilo Chissalè

SHARK DRAK Ideati per gli amanti dello stile neo-rétro i nuovi caschi della linea Drak si ispirano chiaramente alle linee dei caschi da cross degli anni ’70. I nuovi S-Drak e X-drak sono l’evoluzione del casco Drak, best seller della linea Metro marchiata Shark, e sono indirizzati agli amanti di café racer, scrambler e fuoristrada vintage.

S-DRAK Con l’S-Drak verrete catapultati nelle atmosfere vintage degli anni d’oro delle cafè racer. La calotta, realizzata in fibra di carbonio e aramide per un peso di 1.000 g, è disponibile in due taglie per adattarsi a tutti i tipi di morfologia e contiene una visiera fumè integrata, trattata per resistere ai graffi e contrastare l’appannamento. Disponibile in 9 grafiche, personalizzabile con molteplici accessori, costa 355 euro.

X-DRAK Il suo punto forte è la versatilità, l’X-Drak infatti si ispira ai caschi off-road degli anni 70 ricalcandone le linee ma coniugandole con la modernità della fibra di carbonio e un sistema di ventilazione al passo coi tempi. Ideale per scrambler e fuoristrada ha caratteristiche identiche al modello stradale fermando l’ago della bilancia a 1.200 grammi. Disponibile dalla taglia XS alla XXL costa 285 euro.