Autore:

Giulio Scrinzi

TOP DI GAMMA Se amate i viaggi in moto e volete un casco integrale da Gran Turismo con dotazione top di gamma, allora il nuovo Scoprion Exo 1400 Air è quello che fa per voi. Si tratta della nuova creazione della Scorpion Sports che fa della versatilità di utilizzo il suo punto di forza. Disponibile con una calotta in tre taglie differenti (XS-M, L e XL-XXL), è proposto a un prezzo di 299,90 euro per le versioni con grafica Solid (Nero, Nero opaco e Bianco perla) e 369,90 euro per le grafiche più elaborate Freeway II, Cup, Trika, Picta e Blackspell.

SCHEDA TECNICA Le caratteristiche che contraddistinguono lo Scoprion Exo 1400 Air? La sua calotta è realizzata in fibra Ultra-TCT (Thermodynamic Composite Technology) per una grande resistenza e un miglior assorbimento degli urti, mentre la visiera, di tipo solare retrattile Speedview con trattamento antiappannante Pinlock 100% Max Vision 3D su entrambi i lati, presenta il meccanismo Ellip-Tec per una rapida sostituzione della stessa. Il sistema di ventilazione è contraddistinto da prese d’aria profilate per garantire il massimo livello di silenziosità e un grande riciclo dell’aria grazie all’effetto Venturi. Gli interni, infine, presentano il tessuto di rivestimento KwickWick III dalle proprietà antibatteriche, il sistema di cuscinetti gonfiabili AirFit e il sistema KwickFit per mettere e togliere agilmente gli occhiali.