Autore:

Lorenzo Centenari

AVANTI TUTTA Si continua così, almeno fino al 30 giugno 2018. Interrotta allo scadere del 2017, la misura del pedaggio autostradale scontato del 30% per i motocicli provvisti di dispositivo Telepass è stata prorogata di altri sei mesi. Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti e Aiscat hanno raggiunto l'accordo per prolungare l'agevolazione. A metà 2018, si tireranno le somme: se la tariffa ridotta avrà avuto un impatto significativo, verrà ulteriormente rinnovata.

MANUALE D'USO Identiche alla prima fase sperimentale, scattata lo scorso 1° agosto 2017, le condizioni di utilizzo. Lo sconto del 30% sul pedaggio per motocicili muniti di abbonamento Telepass, in particolare della variante Telepass Moto, è valido sull'intera rete autostradale e ha effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2018. Significa che i motociclisti che tra il 1° gennaio e la settimana in corso hanno già usufruito del servizio Telepass, riceveranno il rimborso della quota.