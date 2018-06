Autore:

Danilo Chissalè

ADUNATA Le previsioni clementi su tutto lo stivale invogliano ad inforcare la moto e partire, macinare chilometri senza una meta. Se siete possessori di Royal Enfield la meta per voi ve la consigliamo noi; sabato 30 giugno e domenica 1 luglio a Agazzano (PC) si terrà il REIM 2018, il raduno annuale riservato ai possessori di Royal Enfield di tutte le epoche.

CRESCITA CONTINUA Il REIM nasce dalla passione di pochi appassionati del marchio, nato come moto-incontro spontaneo degli appassionati di un marchio fino a non molto tempo fa poco conosciuto in Italia, il Royal Enfield Italian Meeting è cresciuto fino a diventare uno dei principali appuntamenti in Europa per proprietari e semplici appassionati delle moto Royal Enfield.

PROGRAMMA Il REIM di quest’anno sarà ospitato nella località di Agazzano, situata in Provincia di Piacenza, nel punto di confluenza tra Val Tidone, Val Luretta e Val Trebbia. er due giorni la piazza principale della città diventerà l’epicentro del raduno e verrà pacificamente invasa da decine di motociclette Royal Enfield, d’epoca o modern classic. Nei due giorni del raduno i partecipanti avranno modo di scoprire Piacenza e le valli limitrofe attraverso due tour guidati, mentre al rientro ad Agazzano si potranno rilassare con DJ set, contest ed esperienze enogastronomiche. Per gli appassionati del marchio ci sarà la possibilità di toccare con mano i modelli della gamma 2018, come la Himalayan, ed effettuare dei demoride nella magnificenza dei colli circostanti. Appuntamento per tutti ad Agazzano!