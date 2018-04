Autore:

Giulia Fermani

MODERN CLASSIC Harley, nella nuova famiglia Softail 2018 fonde lo spirito custom più classico con soluzioni tecnologiche modernissime dando vita a quella a cui già si riferiscono come “la prossima generazione di moto Custom”. Ad aiutarla in questo ambizioso progetto ci ha pensato Rizoma, con una nuova collezione di prodotti multi-fit che copre l’intera gamma Softail.

IL CATALOGO Il nuovo catalogo Rizoma per Harley Davidson include specchi One (129 euro), manopole, a loro volta declinate nelle versioni Sport, Urlo e Legend (prezzi da 129 a 159 euro), leve freno e frizione (189 euro), indicatori di direzione multifunzione (con prezzi che vanno dai 69 agli 89 euro) e porta targa Outside (179-239 euro, in base al modello).