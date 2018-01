Autore:

Giulio Scrinzi

BE INSPIRED Basta sfogliarlo per far arrivare alla mente nuove idee di personalizzazione per la propria due ruote: si tratta dell’inedito catalogo accessori 2018 della Rizoma, che presenta veramente tante novità rispetto all´anno scorso. Nuovi accessori universali, come gli specchi 4D (139 euro) e gli Eccentrico (129 euro), le manopole Urlo e le nuove frecce direzionali Corsa… ma anche le accessory line dedicate alle piú importanti moto attualmente sul mercato, cosí come un´inedita sezione Garage Fitting con diverse proposte per coloro che non si accontentano mai. Volete saperne di piú? Allora collegatevi al sito ufficiale Rizoma e date un´occhiata al nuovo catalogo 2018!