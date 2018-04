Autore:

Giulio Scrinzi

NOVITÀ 2018 Se state cercando un integrale di alta qualità e con un rapporto qualità/prezzo davvero interessante, date un'occhiata al nuovo Premier Vyrus! Si tratta dell'ultima novità 2018 in fatto di caschi integrali, studiata per garantire le massime performance di aerodinamicità senza trascurare il comfort della comoda calzata e la silenziosità necessaria per godersi al meglio la moto sia in maniera turistica che sportiva. La disponibilità? Nelle taglie dalla XS alla XL e al prezzo di Euro 199,00 per le versioni multicolore ed Euro 179,00 per quelle monocromatiche.

SCHEDA TECNICA Ma diamo un'occhiata più approfondita alle caratteristiche del nuovo Premier Vyrus: questo integrale è realizzato in materiale termoplastico ad alta resistenza agli urti con la capacità di dissipare l’energia derivante da ogni tipo di impatto. La calotta interna è stampata in EPS a densità differenziata, mentre l'interno viene fornito in due differenti misure per adattarsi ad ogni esigenza di vestibilità. Il sistema di ventilazione opera attraverso tre prese d’aria regolabili, una sulla mentoniera e altre due sulla parte superiore della calotta, e un estrattore posteriore. Per quanto riguarda la visiera, il Vyrus dispone di una lente stampata ad iniezione in policarbonato trasparente con spessore di 2,2 mm, trattamento antigraffio e predisposizione per il sistema antiappannamento Pinlock®. In aggiunta è presente uno schermo parasole interno scuro e trattato antigraffio che elimina del tutto l’uso di occhiali da sole. Gli interni, infine, sono in tessuto antiallergico con trattamento Sanitized e sono completamente estraibili e lavabili.