Autore:

Giulio Scrinzi

PIOGGIA NON TI TEMO Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. E se si tratta di motociclisti che devono affrontare la pioggia più insistente, perchè non prendere in considerazione lo Stormseal? Un completo antiacqua (giacca e pantalone) prodotto dalla Oxford e commercializzato in Italia da Bergamaschi. Parte della gamma Rainwear del marchio inglese, lo Stormseal presenta materiali di qualità, una sicurezza attiva assicurata dagli inserti in giallo fluo su fondo nero, la fodera in rete traspirante, il doppio collo e la patella con strap a copertura della chiusura frontale della zip. Un prodotto destinato a resistere a qualsiasi condizione meteorologica e indossabile sopra l'abbigliamento tecnico da moto. La disponibilità? Nelle taglie dalla S alla 6XL al prezzo di Euro 99,70.