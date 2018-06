Autore:

Danilo Chissalè

ECO FRIENDLY Rientrate da un giro epico, avete sfogato la cavalleria della vostra moto, ammirato paesaggi mozzafiato, mangiato in compagnia prelibatezze da leccarsi i baffi ma ora vi tocca un compito ingrato… pulire la moto. Se state cercando dei prodotti per la pulizia e manutenzione della vostra bella prendete in considerazione la nuova gamma Mint di Oxford. Quindici prodotti che si prendono cura di veicolo ed equipaggiamento con uno sguardo attento all’aspetto ecologico.

BIKE WASH Pulitore multiuso bio-degradabile ad alte prestazioni, formulato per rimuovere lo sporco e asciugare rapidamente. Lavora bene sulle superfici metalliche, dal carter motore alla carena verniciata, plastica, gomma e parti in carbonio. Prezzo: 13,10 euro.

BIKE DEGREASER Sgrassatore, efficace nel dissolvere e lavare via grassi e residui oleosi in profondità anche se depositati da lungo tempo. La sua formula permette dopo l’uso una facile rimozione tramite lavaggio. Ottimo per i componenti esterni del motore, cavalletti, pedane, parti mobili in genere… Prezzo: 11,70 euro.

GENERAL PROTECTANT Prodotto per uso generico, è altamente efficace e crea un rivestimento protettivo per prevenire l'ingresso di umidità e danni su ogni tipologia di componente inclusi parti mobili, elementi di fissaggio in metallo, guarnizioni in gomma ed elettronica. Particolarmente adatto per lo “stoccaggio” invernale del veicolo nel box. Prezzo: 11,70 euro.

SILICONE DETAILER Una miscela innovativa di oli che nasconde le piccole imperfezioni sulle superfici, riducendo l'aspetto di piccole crepe e graffi. Veloce e facile da applicare, aggiunge uno strato protettivo sulle superfici e riduce la possibilità che vengano “stampate” impronte e altre macchie. Ottimo per parti verniciate, serbatoi, particolari in fibra di carbonio, carenature. Prezzo: 11,70 euro.

CHAIN CLEANER Detergente per catene con anelli “O”, “X” e “Z”. Porta via il lubrificante “contaminato” dallo sporco accumulato consentendo di ottenere velocemente la pulizia necessaria al ripristino. Funziona anche su forcelloni, bracci oscillanti, ruote dentate… Prezzo: 11,70 euro.

DRY WEATHER LUBE, WET WEATHER LUBE, ALL-WEATHER LUBE Tre lubrificanti per catene e ruote dentate formulati in funzione delle condizioni meteo. Il DRY contiene con oli selezionati, un PTFE che riduce gli spazi tra le parti mobili e solventi per generare un'elevata capacità di formazione di un film protettivo su catena, corona, pignone… in condizioni di tempo asciutto e polveroso. Ideale su moto da enduro, trial e cross. Il WET ha un alto contenuto di additivi anticorrosione in aggiunta a una cera con legante in resina per migliorare durata e prestazioni in condizioni di bagnato. Il prodotto è specifico per i motociclisti che affrontano le condizioni meteo più avverse. Il lubrificante ALL è viscoso e crea una tenace azione di protezione che prolunga gli intervalli di manutenzione e aumenta la vita della catena. Ideale per chi affronta viaggi lunghi con meteo variabile. Prezzo: 13,10 euro (identico per i tre prodotti).

BRAKE CLEANER Detergente per sistemi frenanti progettato per rimuovere l’accumulo di polvere e sporco tramite un erogatore ad alta potenza. Il prodotto è privo di acetone e quindi sicuro anche sui componenti in gomma. Asciuga rapidamente ed è facile da usare. Va bene anche con le frizioni. Prezzo: 11,70 euro.

WAX REPROOFER Prodotto a base di silicone capace di ripristinare le caratteristiche waterproof delle giacche da moto in cotone cerato (wax cotton). Non lascia macchie ed è adatto a tutte le colorazioni. PVC free. Prezzo: 13,10 euro.

HELMET CARE KIT - Tutto il necessario per mantenere pulito e funzionale il casco. Viene fornito con una pratica custodia e trova spazio facilmente sul veicolo. All’interno: un panno in microfibra, sgrassatore da 50ml, fluido anti-fog spray da 50ml e una schiuma igienizzante per il tessuto interno del casco da 100ml. Prezzo al pubblico: 29,00 euro. I tre prodotti elencati (HELMET CLENER, ANTI-FOG e SANITIZER) sono disponibili separatamente in confezioni di maggior capacità. L’igienizzante si utilizza anche su stivali e guanti (contiene bioacidi leggeri e testati e dispone di uno speciale applicatore); l’antiappannante pulisce e produce una lucentezza naturale della lente in pochi secondi con una sola applicazione. Il pulitore rimuove lo sporco “da strada” come insetti e residui grassi da ogni tipo di calotta.