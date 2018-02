Autore:

L'azienda lombarda Exan, specialista nella produzione di sitemi di scarico Aftermarket, ha da poco presentato la linea di scarichi specifici per la motardona di Borgo Panigale, la Ducati Hypermotard 939.



X-BLACK (Ovale e Conico) Lo scarico X-BLACK ha linee aggressive con un finale in carbonio che ne esalta le caratteristiche conferendogli un carattere decisamente Racing. Conico o Ovale è disponibile in quattro diversi materiali: Acciaio Inox Satinato Chiaro, Acciaio Inox Satinato Nero, Carbonio e Titanio. Estremamente leggero, indipendentemente dalla forma e dal materiale scelto, lo scarico X-Black garantisce un notevole risparmio in fatto di peso rispetto allo scarico originale insieme ad una straordinaria erogazione.

X-BLACK Evo Disponibile in due diversi materiali: Acciaio e Acciaio Nero, X-Black Evo è caratterizzato dal bellissimo finale trapezoidale in carbonio e da un corpo di forma conica dall’andamento sinuoso. X-Black Evo garantisce rigidità e un grande risparmio di peso rispetto allo scarico originale

X-GP Lo scarico è tondo con finale Classico ed è disponibile in quattro diversi materiali: Acciaio Inox Chiaro, Inox Nero, Titanio e Carbonio. Sincero e leggero, regala un sapore decisamente “vintage” ed è capace di aumentare l’agilità della Hypermotard soprattutto nei cambi di direzione mentre le prestazioni del motore sono esaltate soprattutto ai medi e agli alti regimi.

DOVE E COME COMPRARE Tutti gli scarichi EXAN per la HYPERMOTARD 939 sono disponibili sul sito www.exanexhaust.com e presso tutti i concessionari Exan. I prezzi vanno da euro 315,00 per l’Ovale Classic sino a euro 390,00 per l’X-BLACK EVO. Qui di seguito i prezzi di X-BLACK OVALE e CONICO, X-BLACK EVO e X-GP nel dettaglio:

DUCATI HYPERMOTARD 939 16> X-BLACK OVALE CARBONIO € 370,00 (+iva)

DUCATI HYPERMOTARD 939 16> X-BLACK OVALE TITANIO € 370,00 (+iva)

DUCATI HYPERMOTARD 939 16> X-BLACK OVALE INOX € 370,00 (+iva)

DUCATI HYPERMOTARD 939 16> X-BLACK OVALE INOX NERO € 370,00 (+iva)

DUCATI HYPERMOTARD 939 16> X-BLACK CONICO CARBONIO € 370,00 (+iva)

DUCATI HYPERMOTARD 939 16> X-BLACK CONICO TITANIO € 370,00 (+iva)

DUCATI HYPERMOTARD 939 16> X-BLACK CONICO INOX € 370,00 (+iva)

DUCATI HYPERMOTARD 939 16> X-BLACK CONICO INOX NERO € 370,00 (+iva)

DUCATI HYPERMOTARD 939 16> X-BLACK EVO INOX € 390,00 (+iva)

DUCATI HYPERMOTARD 939 16> X-BLACK EVO INOX NERO € 390,00 (+iva)

DUCATI HYPERMOTARD 939 16> X-GP CARBONIO € 345,00 (+iva)

DUCATI HYPERMOTARD 939 16> X-GP TITANIO € 345,00 (+iva)

DUCATI HYPERMOTARD 939 16> X-GP INOX € 345,00 (+iva)

DUCATI HYPERMOTARD 939 16> X-GP INOX NERO € 345,00 (+iva)