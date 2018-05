Autore:

Giulia Fermani

L'INTEGRALE PER TUTTE LE TASCHE Presentato lo scorso gennaio in occasione del Motor Bike Expo, il nuovo casco integrale da strada entry-level Nolan N60-5 si propone come una versione 2.0, con caratteristiche tecniche migliorate, del suo predecessore Nolan N64. Essenziale nelle linee e versatile negli utilizi è disponibile in diverse varianti colore e diverse Repliche Piloti, apprezzatissime specie dai giovani piloti con prezzi a partire da 144,99 euro.

SCHEDA TECNICA In dotazione con il nuovo casco integrale Nolan N60-5 la visierina Pinlock regolabile, il sistema di ventilazione AirBooster Technology, che lavora in sinergia con la presa d’aria sulla mentoniera e con l’estrattore posteriore integrato in uno spoiler posteriore.

TAGLIE: dalla XXS alla XXL